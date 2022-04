Ceará detalha lesão de Fernando Sobral; atleta ficará afastado por tempo indeterminado

O Centro de Saúde e Performance do Ceará Sporting Club detalhou a situação clínica do volante Fernando Sobral nesta quarta-feira (27). Diagonisticado inicialmente com lombalgia, o atleta foi submetido a ressonância magnética e uma tomografia 3D, tendo constatado lesão óssea por microtrauma repetitivo, de característica benigna.

O volante, de 27 anos, ficará afastado por tempo indeterminado até a consolidação da fatura.

Para a posição, o técnico Dorival Júnior conta com Geovane, Richard, Richardson e Rodrigo Lindoso.

Reapresentação e situação clínica dos atletas

A representação alvinegra aconteceu hoje, em Porangabuçu, com foco voltado para a 4ª rodada da Série A, contra o RB Bragantino. Para a partida, o técnico Dorival Júnior deverá seguir com as ausências pontuais devido às lesões. O volante Richardson e o atacante Matheus Peixoto realizaram um trabalho de transição, com o objetivo de aperfeiçoar o físico.

O zagueiro Luiz Otávio, o meio-campista Léo Rafael e o atacante Mendoza, com lesões musculares, realizaram trabalhos com os fisioterapeutas do Ceará, assim como o atacante Zé Roberto, com trauma no tornozelo.

A partida contra o RB Bragantino acontece no sábado (30), às 16h30, na Arena Castelão.