Ceará leva a melhor diante do Fortaleza em Clássicos-Rei no Brasileirão; veja histórico de confronto

Fortaleza e Ceará vão se encontrar para mais um Clássico-Rei na Série A, o segundo da temporada. No histórico, será o 17º disputado na elite nacional. O duelo vai ocorrer na Arena Castelão, nesta quarta-feira (1), em jogo atrasado da 3ª rodada. As equipes encaram momentos difíceis e buscam recuperação no torneio. Confira histórico.

O último encontro entre as equipes foi pelo Nordestão, em fevereiro. O duelo terminou com empate de 1 a 1. Ao todo, a dupla já se enfrentou 16 vezes em Campeonatos Brasileiros nos anos 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1993, 2000 (Copa João Havelange), 2019, 2020 e 2021. O Alvinegro sai em vantagem. Ao todo, o Ceará tem 9 vitórias contra 3 do Fortaleza. As equipes somam quatro empates.

Em número de gols, o Vovô também lidera. O Alvinegro marcou 22 vezes e acumula 11 sofridos. Consequentemente, o Tricolor balançou as redes 11 e foi penalizado com 22.

Na sequência de invencibilidade, o equilíbrio se estabelece. Das 16 partidas, o Ceará venceu 5, apenas uma a mais que o Fortaleza com 4.

Com o mando de campo, o clube de Porangabuçu recebeu 12 jogos. Desses, venceu 6, empatou 4 e perdeu 2. O Leão fez quatro jogos como mandante. O Tricolor venceu 1 e perdeu 3.

Legenda: Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Os dois clubes cearenses emendaram uma sequência de participações no Brasileirão de pontos corridos a partir de 2019. Assim, em 2022, participam do quarto Brasileirão juntos. Nos últimos três anos, foram seis duelos no torneio:

03/02/2019 - Ceará 2 a 1 (13ª rodada)

10/11/2019 - Fortaleza 1 - 0 Ceará (32ª rodada)

02/09/2020 - Ceará 1-0 Fortaleza (7ª rodada)

20/12/2020 - Fortaleza 0-2 Ceara (26ª rodada)

01/08/2021 - Ceará 3-1 Fortaleza (14ª rodada)

17/11/2021 - Fortaleza 0-4 Ceará (33ª rodada)

Atualmente, Fortaleza e Ceará são os únicos clubes do Nordeste na elite do futebol nacional. As equipes estão classificadas para as oitavas da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente.

No Brasileirão, os times estão na zona de rebaixamento. Veja a tabela. O duelo entre as equipes será nesta quarta-feira (1), às 20h30, na Arena Castelão. A Verdinha e o Diário do Nordeste transmitem o jogo.