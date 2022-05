Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores e Sul-Americana; veja jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta segunda-feira (30) a tabela detalhada das oitavas de final da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Fortaleza e Ceará são os representantes do Estado nas competições, respectivamente.

No mata-mata, o Fortaleza enfrenta o Estudiantes-ARG. O duelo da ida acontece no dia 30 de junho, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O duelo decisivo será no dia 7 de julho, às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

O Ceará, por sua vez, encara o The Strongest no Estádio Hernando Siles, em La Paz, no dia 29 de junho, às 19h15. A vaga para às quartas de final será decidida na Arena Castelão, às 19h15, no dia 6 de julho.

No geral, seis clubes brasileiros avançaram às oitavas de final da Libertadores, incluindo o Fortaleza, e cinco equipes na Sul-Americana, incluindo o Ceará.

Libertadores

Jogos de Ida

28/06 - 19:15 - Emelec x Atletico Mineiro - Estádio George Capwell

28/06 - 21:30 - Athletico Paranaense x Libertad - Arena da Baixada

28/06 - 21:30 - Corinthians x Boca Juniors - Arena Corinthians

29/06 - 19:15 - Talleres x Colon - Estádio Mario Kempes

29/06 - 19:15 - Cerro Porteño x Palmeiras - Estádio General Pablo Rojas

29/06 - 21:30 - Tolima x Flamengo - Estádio Manuel Murillo Toro

29/06 - 21:30 - Velez Sarsfield x River Plate - José Amalfitani

30/06 - 21:30 - Fortaleza x Estudiantes de La Plata - Castelão (Transmissão: Facebook, Verdinha e Tempo Real do Diário do Nordeste)

Jogos de volta



05/07 - 19h15 - Atlético Mineiro x Emelec - Mineirão

05/07 - 21h30 - Libertad x Athletico-PR - Defensores del Chaco

05/07 - 21h30 - Boca Juniors x Corinthians - La Bombonera

06/07 - 19h15 - Colón x Talleres - Brigadier General Estanislao López

06/07 - 19h15 - Palmeiras x Cerro Porteño - Allianz Parque

06/07 - 21h30 - Flamengo x Tolima - Maracanã

06/07 - 21h30 - River Plate x Vélez Sarsfield - Monumental de Nuñez

07/07 - 21h30 - Estudiantes x Fortaleza - Jorge Luis Hirschi (Transmissão: Facebook, Verdinha e Tempo Real do Diário do Nordeste)

Sul-Americana

Jogos de Ida

28/06 - 19:15 - Nacional x Unión - Gran Parque Central

28/06 - 21:30 - Colo-Colo x Internacional - Monumental David Arellano

29/06 - 19:15 - The Strongest x Ceará - Hernando Siles (Transmissão: Conmebol TV, Verdinha e Tempo Real do Diário do Nordeste)

29/06 - 21:30 - Deportivo Cali x Melgar - Estádio Cali

29/06 - 21:30 - Deportivo Tachira x Santos - Polideportivo de Pueblo Nuevo

30/06 - 19:15 - Independiente del Valle x Lanús - Rodrigo Paz Delgado

30/06 - 21:30 - Universidad Catolica x São Paulo - Julio Martínez Prádanos

30/06 - 21:30 - Olimpia x Atletico Goianiense - Defensores del Chaco

Jogos de Volta

05/07 - 19:15 - Unión x Nacional - Estádio 15 de Abril

05/07 - 21:30 - Internacional x Colo-Colo - Beira-Rio

06/07 - 19:15 - Ceará x The Strongest - Castelão (Transmissão: Conmebol TV, Verdinha e Tempo Real do Diário do Nordeste)

06/07 - 21:30 - Melgar x Deportivo Cali - Monumental de la UNSA

06/07 - 21:30 - Santos x Deportivo Tachira - Morumbi

07/07 - 19:15 - Lanús x Independiente del Valle - Ciudad de Lanús

07/07 - 21:30 - São Paulo x Universidad Catolica - Morumbi

07/07 - 21:30 - Atletico Goianiense x Olimpia- Serra Dourada