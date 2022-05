Moisés e Rodrigo Lindoso são escolhidos "Craques da Semana" da Libertadores e da Sul-Americana

O atacante Moisés, do Fortaleza, e o volante Rodrigo Lindoso, do Ceará, foram escolhidos "Best Of The Week" da última rodada da fase de grupo da Libertadores da América e da Sul-Americana, respectivamente.

Os atletas contribuíram para uma semana histórica: Fortaleza e Ceará avançaram às oitavas de final das competições internacionais. Pelo Leão, Moisés marcou dois gols e concedeu uma assistência na vitória contra o Colo Colo, em Santiago (CHI). Pelo lado alvinegro, Lindoso balançou às redes no triunfo contra o Independiente-ARG, em Avellaneda (ARG).

As participações renderam aos destaques de Leão e Vovô uma vaga na "Equipe da Semana" das competições.

Melhor da semana da Libertadores

⭐️🦁 #BestOfTheWeek! Com 2⃣ gols e 1⃣ assistência em uma partida histórica do @FortalezaEC, Moisés foi eleito o craque da sexta rodada da Fase de Grupos.

😎 Classificado na CONMEBOL #Libertadores!



Legenda: Moisés figurou na "Seleção da Semana" da última rodada da Libertadores da América Foto: Divulgação / Conmebol

Melhor da semana da Sul-Americana

Legenda: Rodrigo Lindoso figurou na "Seleção da Semana" da última rodada da Copa Sul-Americana Foto: Divulgação / Conmebol