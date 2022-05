Confira calendário de jogos do Fortaleza em junho; veja dias e horários

O Fortaleza terá calendário cheio no mês de junho com disputas decisivas na Série A, na Copa do Brasil e na Taça Libertadores da América.

No período, a equipe tricolor disputará nove partidas, com intervalo de 3 dias entre os confrontos.

O Clássico-Rei desta quarta-feira (1°) abre o calendário de jogos do Fortaleza no mês de junho. A listagem contempla as datas-base da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, marcadas para 22 ou 23 e 29 de junho, respectivamente.

VEJA O CALENDÁRIO DO FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO

01/06 (qua), às 20h30 - Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão | Série A

05/06 (dom), às 16h - Flamengo x Fortaleza, no Maracanã | Série A

09/06 (qui), às 20h - Fortaleza x Goiás, na Arena Castelão | Série A

12/06 (dom), às 19h - Fortaleza x Athletico-PR, na Arena Castelão | Série A

16/06 (qui), às 19h - Avaí x Fortaleza, no Ressacada | Série A

19/06 (dom), às 18h - Fortaleza x América-MG, na Arena Castelão | Série A

22/06 (qua) ou 23/06 (qui) - 4ª fase da Copa do Brasil

26/06 (dom), às 19h - Atlético-MG x Fortaleza, no Mineirão | Série A

*29/06 (qua) - Fortaleza x Estuadiantes | Taça Libertadores da América