Cléber nega favoritismo do Ceará em jogo contra Fortaleza: "temos que entrar ligados"

Na véspera do Clássico-Rei, o atacante Cléber, do Ceará, conversou com à imprensa no CT de Porangabuçu e opinou sobre a existência de favoritismo contra o maior rival, em virtude da vantagem do Alvinegro de Porangabuçu em confrontos na Série A do Campeonato Brasileiro.

O centroavante também comentou sobre o trabalho psicológico desenvolvido pela comissão técnica de Dorival Júnior para o confronto, reforçando a importância do mental para aplicar a estratégia do treinador.

"Clássico não tem favoritismo. É um jogo a parte. Temos que entrar sempre ligado, dividindo cada bola, ganhando os duelos. Para, no final do jogo, vermos o resultado. Clássico é clássico!"

"Tá sendo muito importante. Não estamos tendo muito tempo para treinar. O professor vem conversando com a gente, nos preparando mentalmente. O tempo que estamos tendo é para repousar, descansar, porque nós estamos vindo numa batida grande de viagens. Então, o professor está passando a melhor estratégia para chegarmos dentro de campo bem."

Desde a chegada de Dorival Júnior, Cléber disputou oito partidas, marcando três gols. O atacante destacou a importância do técnico para a evolução dentro de campo, comentando o relacionamento diário com o treinador.

"O professor Dorival, eu sou suspeito para falar. É um cara gente boa. Desde que chegou, conversou comigo para evoluir nos treinamentos. Sempre tá me corrigindo no que eu erro. Sempre que ele pode, chega para mim e me passa orientações. No dia a dia, vamos levando uma relação muito sadia. É bem tranquilo! Quando ele vai me colocar nas partidas, me dá um toque onde tenho que me posicionar e no que tenho para melhorar dentro de campo."

Duelo decisivo

A partida contra o Fortaleza acontece nesta quarta-feira (1°), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. Com mando de campo tricolor, poderá ocupar 30% do estádio. Até o momento, cerca de 7 mil ingressos foram adquiridos pelos torcedores alvinegros.