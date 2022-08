Vina acredita em classificação na Sul-Americana em jogo de volta no Castelão: 'Esperamos reverter'

O meia Vina demonstrou confiança em uma virada do Ceará no confronto contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Vozão perdeu por 1 a 0 no Morumbi na noite desta quarta-feira e precisará reverter a vantagem do adversário em jogo de volta no Castelão, na próxima quarta-feira (3), às 19h15. Para o Vovô, uma vitória por dois gols de diferença o classifica, e por um gol leva a decisão para os pênaltis.

"Poderíamos ter saído com um resultado melhor daqui. A gente sabe que o São Paulo aqui é forte, mas temos o jogo da volta, lá na nossa arena. Teremos o apoio do torcedor, que é um incentivo a mais. É dificil jogar lá (no Castelão), a condição do campo não é das melhores e podemos usar isso também. O estádio estará lotado e esperamos reverter este quadro e se classificar para a semifinal", disse ele, em entrevista à Conmebol TV.

Elogio

O meia do Vovô também elogiou o goleiro João Ricardo, que defendeu um pênalti de Calleri aos 32 minutos do 2º tempo. Para Vina, o lance pode ser decisivo para a classificação do Ceará

"Se Deus quiser lá na frente poderei dizer que foi o que classificou a gente. O João é batalhador, trabalha bastante e foi mérito total dele, nos ajudou a sair a não sair com um resultado pior. O 1x0 é possível. O confronto é dificil, contra uma grande equipe, mas vamos lutar para sair com a classificação".

Série A

Antes do jogo decisivo contra o São Paulo pela Sul-Americana, o Ceará tem comprimisso pela Série A do Brasileiro. O Vozão enfrenta no Botafogo, no sábado (6) , às 16h30 no Nilton Santos, pela 21ª rodada. O Vozão é o 13º colocado com 24 pontos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil