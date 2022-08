Ceará x São Paulo na Copa Sul-Americana: check-in e venda de ingressos; veja preços e setores

O Ceará iniciou a venda de ingresso para a partida contra o São Paulo, marcada para quarta-feira (10), às 19h15, na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2022. A compra deve ser efetuada em lojas oficiais e online. O check-in para a entrada do sócio-torcedor também está liberado.

Vale ressaltar que as equipes se enfrentam no jogo de ida nesta quarta (3), às 19h15, no Morumbi. O time com melhor placar agregado avança de fase. Ao classificação, a premiação de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões).

Ingressos de Ceará x São Paulo:

Superior Norte: R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

Superior Central: R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

Inferior Central: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Inferior Norte e Sul: R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Especial: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Superior Sul (Torcida Visitante]: R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia).

Em nota, o clube informou que a comercialização online permanece até um dia antes do jogo, na terça (9), às 19h15.

Com promoção, o sócio-torcedor pode indicar a compra de ingresso para um amigo (a) no setor Superior Norte com 25% de desconto. Assim, o valor da inteira fica R$ 60.

