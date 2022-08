Ceará x São Paulo na Sul-Americana vale premiação milionária e quebra de tabu; veja histórico

O Ceará realiza uma partida histórica contra o São Paulo nesta quarta-feira (3). Pela primeira vez, o futebol cearense terá um representante nas quartas de final de um torneio internacional, agora na Copa Sul-Americana. O jogo de ida será às 19h15, no Morumbi, com retorno no dia 10 de agosto, na Arena Castelão, no mesmo horário.

Em campo, os dois times com as melhores campanhas no cenário internacional - o Vovô é o único 100%, enquanto o tricolor paulista está invicto e venceu sete de oito jogos. Os detalhes do duelo: o histórico extremamente equilibrado e o prêmio de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões) ao classificado (veja quanto o Ceará já faturou).

Ceará x São Paulo na Copa Sul-Americana

03.08 - São Paulo x Ceará | 19h15, no Morumbi

10.08 - Ceará x São Paulo | 19h15, na Arena Castelão

Equilíbrio em campo

Nas últimas temporadas, Ceará x São Paulo é marcado pelo equilíbrio. Nos últimos seis jogos, foram seis empates. Na 8ª rodada do Brasileirão de 2022, por exemplo, um placar de 2 a 2 no Morumbi.

Legenda: O Ceará mostrou força no empate com o São Paulo no Morumbi Foto: divulgação / Ceará

O placar padrão foi de 1 a 1. Pelo retrospecto, o time cearense não é coadjuvante e pode disputar a vaga na Sula.

Retrospecto recente de Ceará x São Paulo

28.05.22 - São Paulo 2x2 Ceará

14.10.21 - São Paulo 1x1 Ceará

27.06.21 - Ceará 1x1 São Paulo

10.02.21 - São Paulo 1x1 Ceará

25.11.20 - Ceará 1x1 São Paulo

24.11.19 - Ceará 1x1 São Paulo

Campanhas de Ceará x São Paulo na Sul-Americana

Jogos: 8 | 8

Vitórias: 8 | 7

Empates: 0 | 1

Derrotas: 0 | 0

Aproveitamento: 100% | 91,6%

Gols feitos: 22 | 20

Gols sofridos: 2 | 6

Tabu em eliminatórias

Em duelos eliminatórias, Ceará e São Paulo se enfrentaram três vezes ao longo da história. Com exceção da Copa do Brasil de 2001, de jogo único, tiveram ainda confrontos importantes na Sula (2011) e na Copa do Brasil (2015).

No saldo geral, das três competições, o Vovô venceu duas vezes e perdeu três, mas nunca avançou. Assim, busca quebrar um tabu e eliminar pela primeira vez o São Paulo em um torneio eliminatório.

Ceará 0x3 São Paulo | Oitavas de final da Copa do Brasil (2015)

São Paulo 1x2 Ceará | Oitavas de final da Copa do Brasil (2015)

São Paulo 3x0 Ceará | 2ª fase da Copa Sul-Americana (2011)

Ceará 2x1 São Paulo | 2ª fase da Copa Sul-Americana (2011)

Ceará 2x4 São Paulo | 2ª fase da Copa do Brasil (2001)