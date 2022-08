Com Luiz Otávio, Ceará embarca para enfrentar São Paulo na Sul-Americana; veja relacionados

A delegação do Ceará embarcou nesta segunda-feira (1º) para enfrentar o São Paulo, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será na quarta (3), às 19h15, no Morumbi. O time viajou com 24 jogadores, incluindo Luiz Otávio, que não enfrentou o Palmeiras pela Série A.

O capitão alvinegro sentiu desconforto muscular durante o aquecimento, no sábado (30), e foi substituído por Gabriel Lacerda na partida, na Arena Castelão. As principais baixas são: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, volante Rodrigo Lindoso e os atacantes Dentinho e Matheus Peixoto.

Vale ressaltar que o atacante colombiano Jhon Vásquez também é uma ausência. O atleta não pode atuar pelo Vovô porque foi inscrito na competição quando estava no Deportivo Cali, da Colômbia.

A volta está marcada para quarta (10), às 19h15, na Arena Castelão. Pelo regimento, o time com melhor placar agregado avança às semis, com prêmio de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões).

Relacionados do Ceará:

Goleiros : Richard, João Ricardo e Vinicius Machado.

: Richard, João Ricardo e Vinicius Machado. Zagueiros : Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Marcos Victor e Messias.

: Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Marcos Victor e Messias. Laterais : Michel Macedo, Nino Paraíba, Victor Luís e Kelvyn.

: Michel Macedo, Nino Paraíba, Victor Luís e Kelvyn. Volantes : Geovane, Fernando Sobral, Richard Coelho, Richardson.

: Geovane, Fernando Sobral, Richard Coelho, Richardson. Meias : Rigonato, Guilherme Castilho, Lima e Vina.

: Rigonato, Guilherme Castilho, Lima e Vina. Atacante: Mendoza, Cléber, Iury Castilho e Zé Roberto.

