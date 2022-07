Guilherme Castilho estreia pelo Ceará: saiba como foi atuação e avaliação de Marquinhos Santos

O meia Guilherme Castilho, a maior contratação da história do futebol cearense, estreou com a camisa do Ceará no último sábado (30), na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Castelão. A circustância não era a melhor em campo, contra o líder do Brasileirão e com um a menos durante a maior parte do 2º tempo.

Escalado no meio-campo, não se omitiu dos lances, tentou participar ativamente da construção do jogo, mas ainda deve se recondicionar fisicamente para evoluir no desempenho. Vale ressaltar que o atleta de 22 anos iniciou os treinamentos com o elenco apenas na quinta-feira (28) e tinha somente nove partidas no ano.

Dentro de campo (SofaScore)

Guilherme Castilho foi acionado na volta do intervalo, com a manutenção do esquema tático 4-2-3-1. O meia entrou na vaga de Lima no 2º tempo e se posicionou mais no lado direito do meio-campo. Com expulsão do volante Richardson, formou uma trinca na frente da área, com liberdade para avançar no contra-ataque.

Guilherme Castilho (52 minutos) | Mostrou muita disposição, movimentação e tentou participar do jogo, seja com passes ou infiltrações. A dificuldade do adversário e a expulsão de Richardson prejudicaram o coletivo, o que também atrapalhou o desempenho de Castilho, que precisou ficar mais voltado para a marcação. No geral, a atuação teve mais entrega que ganho técnico, mas o atleta deve ganhar ritmo. Aos 25, protagonizou um erro de domínio da bola que gerou um contra-ataque. Na sequência, cometeu falta e recebeu cartão amarelo.

Toques na bola: 37.

Aproveitamento dos passes: 80%.

Passe decisivo: 1.

Bolas longas: 1/2.

Duelos no chão: 3/10.

Cartão amarelo: 1.

Falta: 1.

Corte: 1

Desarmes: 2.

Avaliação de Marquinhos Santos

Na coletiva de imprensa, o técnico Marquinhos Santos avaliou a estreia de Guilherme Castilho e reforçou que o atleta deve ganhar ritmo, teve pouco tempo de trabalho com o elenco e pode agregar bastante ao plantel.

"Aos poucos a equipe vem encaixando com a entrada dos reforços. O Castilho também entrou, com um ritmo totalmente diferente dos demais, errando, e erra porque tenta, é um atleta que chega também para encaixar e qualificar ainda mais o elenco do Ceará [...] O Castilho pouco tempo teve, apenas um treino, mas é um atleta que chega com peso de grande contratação. Tem personalidade, tem atitude, tem a bola parada, e naquele momento, isso poderia ser um fator a nosso favor o tendo dentro de campo. A gente conversou muito para ajustar pela falta de entrosamento e tempo de trabalho. E ainda na perda de um jogador, jogamos praticamente sem volante, com três meias, o Vina, o Rigonato e o Castilho. E o time teve coragem, teve personalidade. A gente conversou com o atleta para ter esse ajuste mais tático", explicou.