Em apresentação, Guilherme Castilho diz estar sem ritmo, mas preparado para ajudar Ceará

A contratação mais cara do futebol cearense, o meia Guilherme Castilho foi apresentado nesta sexta-feira (29), na sala de imprensa do CT de Porangabuçu. O volante, de 22 anos, destacou que está sem ritmo, mas pode contribuir com o time, caso Marquinhos Santos o coloque no jogo contra o Palmeiras.

Ainda sem saber os relacionados para o confronto diante do alviverde no sábado, o jogador pontuou que está sem ritmo de jogo, mas está à disposição de Marquinhos Santos. Guilherme, que foi destaque no Juventude e no sub-23 do Atlético (MG), o jogador estava em atividade no clube mineiro.

"Não estou com ritmo, mas estou à disposição do professor para ajudar. Estava treinando firme, não parei de treinar nenhum dia se quer. E se ele precisar, não sei se ainda vou para o jogo, mas se precisar para amanhã, vou trabalhar firme dentro e fora de campo para ajudar e recompensar o Ceará", avalia o jogador.

VINDA AO CEARÁ

"Eu sei que tinham alguns times interessados, agradeço de coração, mas com todo respeito, eu sempre quis vir pro Ceará, por vários motivos. O Ceará é um clube grande que vem crescendo, tem um projeto ambicioso e não posso deixar de falar da torcida, sempre com estádio cheio. O clube me ofereceu um projeto muito grande, projeto ambicioso, um clube com grandes jogadores, clube sério e eu tenho certeza que a gente vai crescer juntos", considera o camisa 40.

ADAPTAÇÃO AO ELENCO

Castilho destacou a estrutura do clube e a qualidade do elenco alvinegro em sua apresentação. O jogador pontuou ainda sua relação com Marquinhos Santos, com quem já trabalhou no Jaconero.

"Sobre o professor Marquinhos, sim, lógico que facilita. Ele é um cara que sabe como eu jogo, sabe do que eu posso ajudar. Mas a escolha não foi só por ele, ele ajudou, mas se fosse outro treinador também, a minha escolha seria o Ceará", assegura o meia.

POLIVALÊNCIA

"Hoje o futebol é muito dinâmico. A gente tem o exemplo do Fernando Sobral, que faz algumas funções, e o próprio Lima. Então, o jogador de meio-campo tem que ser dinâmico e executar algumas funções, eu tenho essa facilidade, versatilidade. Onde o professor precisar, eu vou estar apto para ajuda os companheiros e o Ceará", pondera o jogador.

Guilherme Castilho chega para brigar pela vaga no meio-campo alvinegro. O volante custou cerca de R$ 9,6 milhões ao Ceará, que adquiriu 65% dos direitos econômicos do atleta junto ao Atlético (MG).

