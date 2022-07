Ceará atinge a marca de 50 mil sócios-torcedores

O Ceará chegou e ultrapassou a marca de 50 mil sócios ativos nesta sexta-feira (29). São 50.020 até a publicação desta matéria. Com o número, a equipe é a primeira do Norte e Nordeste em torcedores filiados.

A marca foi registrada no site do Sócio Vozão, que contabiliza a chegada de novos integrantes. O programa tem pouco mais de dois anos de existência. O clube celebrou o momento nas redes sociais.

O Alvinegro está no meio da tabela do Brasileirão Série A e é líder absoluto na Sul-Americana, sendo o primeiro time a vencer 100% dos jogos na primeira fase. O Alvinegro está nas quartas de final do torneio continental e briga por vaga na semi com o São Paulo.

O Ceará volta a campo neste sábado (30) diante do Palmeiras. O duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão será às 16h30, na Arena Castelão.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil