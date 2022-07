Ceará x Palmeiras pelo Brasileirão: veja horário, onde assistir, escalação e palpites para o jogo

O Ceará entra em campo neste sábado (30), diante do Palmeiras, às 16h30, no Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Será a estreia do Vozão do returno da competição, e diante do líder, adversário que bateu em pleno Allianz Parque na estreia da Série A por 3 a 2, naquela que foi a melhor partida do Vovô na competição, ainda sob o comando de Dorival Júnior.

Pré-Jogo do Ceará: confira os detalhes

Que horas começa a partida?

O jogo começará às 16h30 (horário de Brasília).

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

Palpites

Retomada

O Ceará vinha em grande momento na Série A com duas vitórias seguidas - Corinthians e Avaí no Castelão - quando perdeu por 1 a 0 para o Juventude em Caxias do Sul na última rodada do 1º turno, a 19ª do campeonato. A impressão deixada foi ruim, com uma atuação bem abaixo da esperada, com a equipe de Marquinhos Santos frustrando a entrada no G-10 e terminando o turno na 12ª colocação e com 24 pontos.

Após o jogo no último sábado, o Vovô teve a semana toda para se preparar, a primeira "cheia" sob o comando do técnico Marquinhos Santos após 12 jogos e 40 dias de trabalho. Com isso, a tendência é um time mais descansado - já que muitos titulares estão com alta minutagem - e um futebol melhor, apesar da indiscutível qualidade do adversário.

Como a tabela da Série A está com pontuações muito próximas, uma vitória do Ceará pode levá-lo até 9º lugar, ganhando 3 posições caso os resultados da rodada ajudem.

Formação

Para o duelo com o Verdão, o técnico Marquinhos Santos não contará com o volante Richard Coelho, que recebeu o 3º cartão amarelo diante do Juventude. Assim, Rodrigo Lindoso deve assumir a vaga de titular.

Estreantes na rodada anterior, Diogo Rigonato e Vázquez devem ser mais aproveitados na partida de hoje.

Legenda: O volante Richard Coelho está suspenso e não enfrenta o Palmeiras hoje Foto: FABIANE DE PAULA

Em contrapartida, Victor Luis está recuperado de dores na coxa e poderá voltar ao time. Ele pertence ao Palmeiras, mas como não há cláusula de bloqueio no empréstimo, ele pode jogar normalmente.

"Tive uma formação como atleta, mas principalmente como pessoa lá. É sempre gratificante. Sempre quando vesti a camisa [do Palmeiras] respeitei, mas também como eu visto a camisa do Ceará, eu tenho que respeitar a camisa do clube, que foi aonde, em 2015, me abriu as portas também para poder aparecer para o cenário nacional", considera o lateral.

Palmeiras

O Verdão faz uma campanha consistente e lidera a Série A com 39 pontos. Assim com o Ceará, o time de Abel Ferreira também teve a semana cheia para se preparar para o jogo.

Abel Ferreira segue sem poder contar com o atacante Rony, em tratamento de lesão muscular na coxa esquerda. Jailson é outro jogador em fase de recuperação. Recuperados de lesão, Piquerez e Rafael Navarro treinaram normalmente e devem jogar.

Prováveis escalações:

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Richardson e Rodrigo Lindoso; Vina, Lima e Mendoza; Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e José López (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira



FICHA TÉCNICA | Ceará x Palmeiras

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 30 de julho de 2022, às 16h30

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA) - RS

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA) - RS

Assistente 2: Michael Stanislau - RS

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA) - RJ

