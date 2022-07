Análise: Apesar da derrota, competitividade e valentia do Ceará precisam ser exaltadas

Enfrentar o atual time do Palmeiras não é fácil. Nem em São Paulo, nem quando ele é visitante. Afinal, o Verdão tem o melhor aproveitamento fora de casa na Série A e lidera a competição um futebol eficiente. Ou seja, para o Ceará, era o jogo mais difícil possível em casa no Castelão nesta Série A e a equipe de Marquinhos Santos precisaria ser praticamente perfeita para sair vencedora.

A defesa precisaria ser segura diante de um ataque rápido e letal e o setor ofensivo aproveitar as chances que teve, sem falar em erro praticamente zero ao longo dos 90 minutos. Como seguir à risca tudo descrito acima era muito difícil, apesar a qualidade do time do Ceará, a derrota acabou vindo por uma série de fatores, mas não faltou luta e competitividade, o que precisa ser exaltado.

Legenda: O Palmeiras foi melhor no 1º tempo e Dudu fez uma grande partida pelo líder da Série A Foto: Cesar Greco / Divulgação Palmeiras

O roteiro do jogo foi dos mais complicados possíveis para o Ceará, com lances sucessivos para ampliar a tarefa de pontuar. No 1º tempo, o Vovô foi pouco efetivo na frente - Weverton não fez nenhuma grande defesa - falhou na marcação dos dois gols de um sempre perigoso Palmeiras, e ainda teve um pênalti claro em Mendoza não marcado nos acréscimos.

Era um prejuízo grande demais para buscar na etapa final, que ficou ainda pior com a expulsão de Richardson logo aos 4 minutos. O risco de sofrer o terceiro gol foi grande, com a bola na trave de Gustavo Scarpa logo depois, mas de repente o jogo mudou pela atitude alvinegra.

Ceará valente

Já com Vázquez e Diego Rigonato em campo, o Ceará melhorou em campo e foi para cima do Palmeiras, fazendo o time que a Abel Ferreira recuar.

Ainda que o Palmeiras continuasse perigoso ao atacar, o Vovo mostrou coragem com marcação adiantada e muita velocidade.

Foi quando Mendoza diminuiu em cobrança de pênalti aos 32 minutos e incendiou o Castelão.

Empurrado pela torcida, o Vovô, mesmo com um a menos, ficou com a bola e tentou o empate, mas a desvantagem numérica foi decisiva para que o resultado fosse mantido.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Palmeiras no Castelão pela Série A do Brasileiro Foto: Cesar Greco / Divulgação Palmeiras

Os aplausos da torcida alvinegra no fim do jogo indicam que o time merecia mais e foi prejudicado pelos acontecimentos do jogo. É preciso reconhecer a força do adversário, mas quando jogo estava 11 contra 11, ou seja, no 1º tempo, o Vovô não conseguiu ser preciso no ataque como foi diante do Corinthians na vitória de 3 a 1 por exemplo, e cometeu falhas defensivas que permitiram os gols palmeirenses.

Então, este ponto é algo a se corrigir no time de Marquinhos Santos, que já foi ineficiente na frente contra o Juventude no fim de semana anterior.

Faltou o melhor aproveitamento de Cléber, que não conseguiu finalizar, e as tentativas de Vina, Lima e Mendoza foram fracas, permitindo defesas tranquilas de Weverton.

Trio de reforços

As chegadas de Vázquez, Diego Rigonato e Guilherme Castilho, que estiveram juntos em campo na etapa final, podem sim melhorar o desempenho ofensivo e tirar a responsabilidade quase exclusiva de Vina-Lima-Mendoza.

Assim como ocorreu com Vázquez e Rigonato contra o Juventude, o cenário da estreia de Guilherme Castilho era muito desfavorável, e a tendência é ele mostrar sua qualidade jogos futuros.

A dupla acima citada fez seu segundo jogo pelo Vovô e já mostrou evolução. O colombiano pode ser uma boa opção de velocidade e Rigonato fez boa partida, finalizando bem e distribuindo o jogo, sendo uma alternativa na ausência de Vina ou até o auxiliando no meio.

Por fim, perder nunca é bom, mas o Alvinegro tem lastro para evolução no returno da Série A. Mas antes disso, é pensar na Sul-Americana contra o São Paulo, um duelo que promete ser dos mais equilibrados pela competitividade das duas equipes.