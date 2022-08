São Paulo pode ter nove desfalques para enfrentar o Ceará na Copa Sul-Americana; veja lista

O técnico Rogério Ceni tem muitos desfalques no elenco para enfrentar o Ceará na quarta (3), às 19h15, no Morumbi, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o departamento médico lotado, o clube deve contar com nove ausências para a partida decisiva.

Em trabalho de transição, o lateral-esquerdo Reinaldo, o volante Luan, o meia Patrick e o atacante Alisson treinaram no campo, mas não devem ser relacionados. A sequência das baixas tem: o goleiro Jandrei; zagueiros Arboleda e Walce; meia André Anderson e atacante Caio, todos com lesões.

Deste modo, a escalação ainda é um mistério. No domingo (31), em derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, Ceni deixou uma parte dos titulares no banco de reservas, como os atacantes Calleri e Luciano, o volante Igor Gomes e o meia Rodrigo Nestor.

Uma provável escalação do São Paulo tem: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo, Miranda e Welington; Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Calleri e Luciano.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil