Ceará tem melhor aproveitamento que São Paulo em ataque e defesa na Sul-Americana 2022

Ceará e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (3) em busca de vaga nas semifinais da Sul-Americana. O retrospecto das equipes na edição deste ano mostra melhor aproveitamento do Alvinegro nos quesitos defesa (gols sofridos) e ataque (gols feitos).

Líder do Grupo G na Fase de Grupos, o Ceará marcou 17 gols e sofreu apenas 1 nesta etapa. Nos dois confrontos das oitavas, o Vovô balançou as redes do The Strongest cinco vezes, enquanto o time boliviano marcou apenas um tento. Ainda assim, o time Alvinegro seguiu com a defesa menos vazada. Além disso, o grupo mantém uma campanha histórica com 100% de aproveitamento no torneio.

Já o tricolor paulista se classificou como líder do Grupo D. Nos 6 jogos da primeira fase, o São Paulo fez 12 gols e sofreu 3. Nos dois dois duelos das oitavas, o time aplicou oito gols diante do Universidad Católica, que marcou três no acumulado.

NA ARTILHARIA

As duas equipes também contam com os jogadores que estão entre os artilheiros da competição. Stiven Mendoza é vice-líder entre os goleadores do torneio, junto com Borja (Junior Barranquilla) e Otazú (Guaireña). O colombiano é seguido por Luciano, tricolor paulista.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Estádio Morumbi (SP), às 19h15 (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha acompanham o duelo em tempo real e ao vivo.

CAMPANHAS DE CEARÁ X SÃO PAULO NA SUL-AMERICANA

Jogos: 8 | 8

Vitórias: 8 | 7

Empates: 0 | 1

Derrotas: 0 | 0

Aproveitamento: 100% | 91,6%

Gols feitos: 22 | 20

Gols sofridos: 2 | 6

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil