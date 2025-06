Vélez não terá destaque contra o Fortaleza na Libertadores após venda ao Botafogo

O Vélez Sarsfield não contará com o meia-atacante Álvaro Montoro, destaque do time, contra o Fortaleza, nas oitavas de final da Libertadores. O jovem destaque de apenas 18 anos foi vendido ao Botafogo e não defende mais o time argentino.

De acordo com informações do ge, o meia-atacante argentino foi comprado pelo time carioca por 9 milhões de dólares, equivalente a mais de R$ 50 milhões. O contrato do jovem com o Botafogo será válido até o fim da temporada 2029.

Revelado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, o jovem vinha sendo um dos destaques da equipe argentina. Na atual edição da CONMEBOL Libertadores, Montoro anotou três gols. Botafogo Em anúncio oficial

Fortaleza e Vélez Sarsfield se enfrentam no dia 12 de agosto, na Arena Castelão, pelo jogo da ida das oitavas de final da Libertadores 2025. O jogo da volta está marcado para a semana seguinte, no dia 19 de agosto, no estádio José Amalfitani, na Argentina.