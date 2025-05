Veja todos os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil

Estão definidas todas as 16 equipes que disputarão as oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A terceira fase da competição nacional chegou ao fim nesta quinta-feira (22), definindo assim os últimos classificados para as oitavas do torneio.

As principais surpresas são o Retrô, que eliminou o Fortaleza nos pênaltis, o CRB, que desbancou o Santos de Neymar também nos pênaltis, e o CSA, que passou pelo Grêmio. Além desses e do Athletico-PR, todos os classificados são da Série A do Brasileirão.

TODOS OS CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DA COPA DO BRASIL

Vasco

Fluminense

Bahia

Botafogo

Internacional

Retrô

Athletico-PR

Palmeiras

Atlético-MG

Flamengo

São Paulo

Cruzeiro

CRB

Corinthians

RB Bragantino

CSA

Foram eliminados, respectivamente: Operário-PR, Aparecidense, Paysandu, Capital-DF, Maracanã, Fortaleza, Brusque, Ceará, Maringá, Botafogo-PB, Náutico, Vila Nova, Santos, Novorizontino, Criciúma e Grêmio.

Diferentemente das fases anteriores, as oitavas de final da Copa do Brasil não tem divisão dos times em potes no momento do sorteio. Portanto, todos os times podem se enfrentar, inclusive com a possibilidade de clássicos estaduais.