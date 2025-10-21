Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Veja o que disse Vojvoda após derrota do Santos para o Vitória na Vila

Com a derrota, o time paulista igualou o número de pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, com 31 pontos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:45)
Jogada
Legenda: O ex-Fortaleza tem apenas duas vitórias nos últimos 8 jogos no comando do Santos
Foto: Raul Baretta / Santos FC

Após a derrota do Santos por 1 a 0 para o Vitória em plena Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, foi questionado sobre a postura do seu time em campo, na partida na última segunda-feira (20). Na opinião do treinador, os jogadores correram e se entregaram o suficiente.

"Eu não vi uma atitude ruim do time. Você viu uma atitude ruim? Eu vi um time que correu, que se entregou. Eu vi um time com compromisso importante para esse jogo. Perdemos, perdemos uma possibilidade importante e isso eu assumo. Assumo a responsabilidade, como eu assumo junto com meus jogadores. Mas eu não acho que o time não respondeu, que não estava motivado, eu não vi", disse Vojvoda em coletiva. 

Para além do aspecto anímico, o argentino também ressaltou que a pressão faz parte do futebol. Segundo o treinador, os jogadores são pagos para lidarem com esse tipo de pressão vindo da torcida e do momento negativo do clube.

Sabendo que são jogadores profissionais, que estão nessa profissão para viver essa pressão e saber manejar essa pressão. Para isso somos pagos, compreendemos a raiva do torcedor, mas como eu falei antes, não sei se é porque temos motivação que vamos jogar bem, se não temos motivação externa não vamos jogar bem. Não, não acredito nisso, somente confio que primeiro temos que fazer nossa tarefa dentro do campo.
Vojvoda
técnico do Santos

Com a derrota, o Santos continua na 16 posição na tabela da Série A, porém, agora igualou o número de pontos do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 31 pontos.

