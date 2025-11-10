Diário do Nordeste
Veja como está a Taça Fares Lopes restando apenas uma rodada para o fim da 1ª Fase

Dez clubes disputam a competição que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2026 ao campeão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ferroviário venceu o Atlético no fim de semana no PV e tem boas chances de classificação
Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

A Taça Fares Lopes vive um momento de definição restando apenas uma rodada para o fim da 1ª Fase. 

Estão em jogo três vagas de classificação, uma direta para as semifinais e duas para as quartas.

Restam os 5 jogos da última rodada, mais o jogo atrasado entre Atlético x Fortaleza.

Jogos que faltam:

Vila Real x Maracanã - 15/11 - 16h
Atlético x Fortaleza - 16/11 - 15h
Ceará x Caucaia - 17/11 - 16h
Quixadá x Atlético - 19/11 - 16h
Fortaleza x Ferroviário - 22/11 - 16h

Classificação

Legenda: Classificação da Taça Fares Lopes restando uma rodada e um jogo atrasado para o fim da 1ª Fase
Foto: Reprodução / FCF

Grupo A

Ferroviário, Atlético e Fortaleza disputam a vaga direta na semifinal, com Itapipoca e Quixadá ainda sonhando com vagas nas quartas de final.

O Ferrão enfrenta o Fortaleza no dia 22, enquanto o Itapipoca não joga mais. Ou seja, o Tubarão da Barra será líder se vencer o Fortaleza e o Atlético não vença um dos jogos que terá (Fortaleza e Quixadá).

Grupo B

O Tirol, que já tem 4 jogos e não entra mais em campo na 1ª Fase, precisa torcer contra Maracanã e Ceará - que também joga com o Sub-20 - para garantir vaga direta na semifinal.

Vila Real tem remotas chances de ir as quartas e o Caucaia já está eliminado.

Jogada

Vladimir Marques Há 20 minutos
