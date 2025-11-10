Veja como está a Taça Fares Lopes restando apenas uma rodada para o fim da 1ª Fase
Dez clubes disputam a competição que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2026 ao campeão
A Taça Fares Lopes vive um momento de definição restando apenas uma rodada para o fim da 1ª Fase.
Estão em jogo três vagas de classificação, uma direta para as semifinais e duas para as quartas.
Restam os 5 jogos da última rodada, mais o jogo atrasado entre Atlético x Fortaleza.
Jogos que faltam:
Vila Real x Maracanã - 15/11 - 16h
Atlético x Fortaleza - 16/11 - 15h
Ceará x Caucaia - 17/11 - 16h
Quixadá x Atlético - 19/11 - 16h
Fortaleza x Ferroviário - 22/11 - 16h
Classificação
Grupo A
Ferroviário, Atlético e Fortaleza disputam a vaga direta na semifinal, com Itapipoca e Quixadá ainda sonhando com vagas nas quartas de final.
O Ferrão enfrenta o Fortaleza no dia 22, enquanto o Itapipoca não joga mais. Ou seja, o Tubarão da Barra será líder se vencer o Fortaleza e o Atlético não vença um dos jogos que terá (Fortaleza e Quixadá).
Grupo B
O Tirol, que já tem 4 jogos e não entra mais em campo na 1ª Fase, precisa torcer contra Maracanã e Ceará - que também joga com o Sub-20 - para garantir vaga direta na semifinal.
Vila Real tem remotas chances de ir as quartas e o Caucaia já está eliminado.