Veja 5 razões da crise entre torcida e Fortaleza no início da temporada 2021

A relação entre torcida e Fortaleza está mais estremecida na temporada de 2021. Sem a presença de público nos jogos, parte dos tricolores utiliza as redes sociais para criticar decisões recentes da gestão, o que gerou uma mensagem de desabafo do presidente Marcelo Paz.

A pressão é recorrente desde a reta final da Série A, quando a equipe ficou com chance de rebaixamento até a última rodada. O desempenho também é alvo de protestos, apesar de vitórias na Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

O Diário do Nordeste lista cinco pontos que acirraram os ânimos com a torcida leonina. A lista inclui comissão técnica, marketing e atuação no mercado da bola.

Permanência de Enderson

Legenda: Enderson Moreira tem contrato com o Fortaleza até o fim da temporada 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

A maior queixa da torcida é com a permanência do técnico Enderson Moreira no cargo. O profissional é contestado desde a chegada ao Pici, em janeiro, e viu a pressão aumentar com a derrota para o Bahia (4x0) no fim da Série A. Na nova temporada, as coletivas concedidas para explicar o desempenho não agradaram e inflamaram a hashtag #ForaEnderson.

Marcelo Benevenuto

Legenda: Marcelo Benevenuto é o 10° reforço do Fortaleza para a temporada 2021 Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Fortaleza acertou a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto, emprestado pelo Botafogo. Antes do anúncio, o coletivo torcedoras FEC para Elas lançou nota contra a negociação e relembrou a denúncia do Ministério Público do Rio ao atleta, investigado por suposta agressão à ex-namorada. O clube firmou o acerto com cláusula de rescisão em caso de condenação.

Marketing do Nem

Legenda: Fortaleza anunciou Nem causando polêmica com o torcedor, depois apagando o post Foto: divulgação / Fortaleza

O Fortaleza provocou a própria torcida através de peças de marketing nas redes sociais. Com o anúncio do atacante Wellington Nem, o clube divulgou o número "Pix" para colaboração dos adeptos com frases como: “Nem ajuda o sócio”. O material foi amplamente criticado, sendo retirado dos veículos oficiais tricolores. Em resposta, a equipe postou: “Erramos, torcedor”.

Caso Ronald

Legenda: Ronald participou de 31 partidas com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza realizou uma campanha de venda de uniformes para a compra em definitivo do volante Ronald, emprestado pelo Juventus-SC, em outubro de 2020. Na ação, o clube conseguiu o valor de R$ 1 milhão necessário, mas demorou para formalizar o processo. A parcimônia foi alvo de cobranças, além da ausência do atleta nas partidas - não atuou na temporada de 2021.

Desempenho em campo

Legenda: O Fortaleza empatou com o Treze em 1 a 1 no Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza avançou à 2ª fase da Copa do Brasil e lidera um dos grupos da Copa do Nordeste, mas o rendimento nas partidas é constantemente criticado pela torcida. A postura reativa diante de clubes de menor investimento, como o Caxias-RS, é rebatida pelos tricolores. A chegada de jogadores com poucas partidas nos últimos anos, como Nem e Daniel Guedes, também foram contestadas.