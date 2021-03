Fortaleza provoca torcida ao divulgar 'pix' em anúncio de Nem, apaga e confirma Titi

O Fortaleza tem utilizado suas redes sociais de forma criativa para anunciar jogadores, com trocadilhos com os nomes dos reforços e hoje não foi diferente. Mas dessa vez causou polêmica com o torcedor.

Depois de usar a criatividade para anunciar Yago Pikachu, o clube anunciou nesta segunda-feira (22) Wellington Nem "provocando" a torcida ao divulgar o número "pix" do clube para colaboração dos adeptos.

No entanto, ao ver a repercussão negativa junto aos tricolores, apagou o post e pediu desculpas em outro para que que ela não ficasse 'Titi', em alusão ao zagueiro que estava no futebol turco e negociava com o Leão.

Veja a sequência de posts

Legenda: O Fortaleza anunciou Wellington Nem causando polêmica com o torcedor, depois apagando o post Foto: Divulgação Fortaleza

Primeiro o Leão anunciou Nem com trocadilhos e perguntando ao torcedor se tratava dele ou do novo reforço. Após as críticas da torcida com os mesmos trocadilhos, o clube apagou o post e publicou outros dois, um deles um deles anunciando sutilmente o zagueiro Titi.

Legenda: Em seguida, o Leão postou pedindo desculpas ao torcedor e anunciado Titi Foto: Reprodução Twitter

Titi deve assinar com o Fortaleza

Assim, ao responder a torcida sobre uma contratação que tinha feito, o Leão anunciou outra. O zagueiro de 33 anos defendia o Goztepe, da Turquia e passou por Internacional, Vasco da Gama e Bahia.

Para anunciá-lo, o Fortaleza aguardava a liberação do Goztepe e agora tem um substituto para Paulão, que foi para o Cuiabá.

No exterior desde 2015, o jogador também passou pelo Kasimpasa e Bursaspor, também da Turquia.

