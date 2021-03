"Pelo projeto que me foi apresentado, a gente vê o crescimento do clube", destaca Pikachu

O Fortaleza será a terceira equipe de Yago Pikachu. O primeiro time nordestino em seu currículo. Revelado pelo Paysandu, o lateral-direito passou as últimas cinco temporadas no Vasco. Porém, a estruturação dos clubes nordestinos, além da consolidação no cenário nacional, tem chamado cada vez mais atenção dos jogadores do eixo sul-sudeste. Para Pikachu, o projeto apresentado pelo Fortaleza fez com que ele olhasse para a capital cearense com mais carinho.

“Pelo projeto que me foi apresentado, a gente vê o crescimento do clube. Isso fez com que eu olhasse com mais carinho para cá, é a minha primeira vez jogando no Nordeste. Esse crescimento, eu creio, que é muito pela Copa do Nordeste, que dá uma visibilidade muito grande para todo o Brasil, é uma competição que todos os clubes querem conquistar, pois te dá uma projeção maior, principalmente na Copa do Brasil. Isso me agradou bastante. Feliz por estar aqui, pelo projeto e não tenho dúvidas nenhuma de aqui eu vou ser feliz como fui no Paysandu e no Vasco.”

Yago Pikachu chega para suprir a saída de Gabriel Dias na lateral-direita. No entanto, o atleta de 28 anos ficou marcado no cenário nacional pela sua polivalência dento de campo. Nas últimas cinco temporadas defendendo o Vasco, Pikachu atuou como ponta, porém no Paysandu, atuava como lateral-direito. Para ele, a decisão ficará a cargo de Enderson Moreira.

“Eu me sinto muito confortável nas duas posições. Comecei minha carreira como lateral, mas com o passar do tempo, nestes cinco anos em que estive no Vasco, a maioria dos jogos foi jogando de ponta. Estou muito bem adaptado nessas duas posições, mas deixo a critério do treinador, da comissão técnica, mas me sinto preparado para desempenhar essas duas funções.”

Regularizado no BID, Yago Pikachu pode fazer sua estreia nesta terça-feira (23) diante do Santa Cruz, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece às 21h30, na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.