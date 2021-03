Marcelo Paz comenta sondagem por uruguaio e rebate críticas: "problema dentro da nossa torcida"

O atual momento do Fortaleza é delicado e de muitas críticas por parte dos torcedores. Não pelos resultados, que afinal de contas, o time tem cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Mas sim pelo desempenho apresentado pela equipe. O técnico Enderson Moreira é o principal alvo na revolta dos tricolores, sobretudo nas redes sociais. Nesta quarta-feira (31), o presidente Marcelo Paz gravou vídeo falando sobre o atual momento. (veja o vídeo na íntegra abaixo)

"A gente tem percebido utimamente um movimento nas redes sociais de muita insatisfação com o Fortaleza, chegando a situações inéditas, de gente torcendo pro time perder. Já que o time não perdeu, dizendo que não tem alegria porque o time não ganhou. Algumas contratações não sendo comemoradas, sendo que o torcedor adora contratação, e o clima de que parece que está tudo errado, que as coisas do Fortaleza não estão andando bem", rebateu o dirigente, argumentando ainda que o problema está dentro da própria torcida.

"Não é assim que o meio do futebol vê o Fortaleza. Queria dizer, com toda tranquilidade, que esse problema está só dentro da nossa torcida. Eu converso com gente do Brasil inteiro. Dirigentes, jogadores, técnicos, empresários, pessoas do meio do futebol, e todos reportam o Fortaleza como clube organizado, sério, que honra seus compromissos, tem projeto", afirmou.

O cartola tricolor ainda falou que, apesar do desempenho ainda não ser o melhor, os resultados são positivos no início de temporada.

"A gente está desaprendendo a ser feliz. Segue o líder. O Fortaleza é o líder, ninguém fala mais nem nisso. Fizemos quatro jogos fora de casa, marcamos sete gols e tomamos um. Vencemos todos. Precisamos jogar melhor? Precisamos, com certeza. Jogar melhor, agredir mais o adversário, mas é um processo, leva tempo. Isso não nos dá o direito de cancelar o nosso clube. De cancelar nossa alegria, o que a gente tem de mais prazeroso, que é torcer pelo Fortaleza".

Abel Hernández

Legenda: Abel Hernandéz tem contrato com o Internacional encerrado em junho Foto: divulgação / Internacional

Entre outros assuntos, o mandatário leonino detalhou ainda a sondagem realizada pelo atacante uruguaio Abel Hernández, do Internacional.

"O Abel Hernández, a gente fez uma consulta ao centroavante do Internacional, e ele ligou pro (Matheus) Jussa pra saber como era aqui. O Jussa tá aqui há um mês e meio e falou super bem do clube. 'Pode vir, é um lugar bom'. Se vai vir ou não, é outra coisa, questão de negociação".

