Vasco x Volta Redonda: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela quartas de final do Campeonato Carioca

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:27)
Jogada
Legenda: O Vasco recebe o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca
Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (14) às 21h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em partida única pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Se a partida terminar empatada, será decidida dos pênaltis.

O Cruzmaltino se classificou como 2º colocado do Grupo A com 11 pontos. Mas na Série A, tem apenas um ponto em 3 rodadas, tendo perdido para o Bahia em São Januário na rodada anterior. 

O Voltaço foi 3º do Grupo A, também com 11 pontos, mas ficou atrás do adversário pelo saldo de gols, por isso o mando do jogo único é do Vasco.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere

Palpites 

Prováveis Escalações

Vasco da Gama:

Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Andrés Gómez; Philippe Coutinho, Nuno Moreira e Brenner.

Técnico: Fernando Diniz.

Volta Redonda:

Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Henrique Silva, Bruno Barra, Marquinhos, PK e MV; Ygor Catatau.

Técnico: Rodrigo Santana. 


Arbitragem

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza;
Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos;
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho;

