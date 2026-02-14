Vasco x Volta Redonda: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (14) às 21h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em partida única pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Se a partida terminar empatada, será decidida dos pênaltis.

O Cruzmaltino se classificou como 2º colocado do Grupo A com 11 pontos. Mas na Série A, tem apenas um ponto em 3 rodadas, tendo perdido para o Bahia em São Januário na rodada anterior.

O Voltaço foi 3º do Grupo A, também com 11 pontos, mas ficou atrás do adversário pelo saldo de gols, por isso o mando do jogo único é do Vasco.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere

Prováveis Escalações

Vasco da Gama:

Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Andrés Gómez; Philippe Coutinho, Nuno Moreira e Brenner.

Técnico: Fernando Diniz.

Volta Redonda:

Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Henrique Silva, Bruno Barra, Marquinhos, PK e MV; Ygor Catatau.

Técnico: Rodrigo Santana.



Arbitragem

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza;

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos;

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho;