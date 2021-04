Vasco manifesta interesse em Tiago Orobó e entra em contato com Fortaleza

O Vasco manifestou interesse na contratação do atacante Tiago Orobó, do Fortaleza. O Cruz-Maltino entrou em contato com o clube cearense e realizou uma consulta sobre a situação do atleta de 27 anos. O Diário do Nordeste confirmou informação do jornal Extra, do Rio de Janeiro.

Até o momento, o departamento de futebol tricolor não recebeu nenhuma proposta. Com contrato até junho de 2022 e sem espaço sob comando de Enderson Moreira, a expectativa é de uma negociação por empréstimo.

Contratado em 2020, na época como artilheiro do Brasil pelo América-RN, o atleta teve poucas oportunidades com Rogério Ceni. Pela equipe cearense, desde a chegada, soma apenas nove partidas e um gol.

Legenda: Pela Ponte Preta, Orobó marcou dois gols em 12 partidas pela Série B Foto: Álvaro Júnior / Ponte Preta

Na última temporada, foi cedido para a Ponte Preta - em acordo que permitiu a chegada do atacante Bergson. Ao término da Série B, retornou e agora realiza tratamento de uma pubalgia no departamento médico.

Para o setor ofensivo, o Fortaleza conta também com: Igor Torres, David, Wellington Paulista, Osvaldo, Robson, Romarinho, Coutinho e Wellington Nem. A diretoria busca mais um centroavante e negocia com Abel Hernández, do Internacional.