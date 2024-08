Valencia x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Valencia e Barcelona se enfrentam em jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol neste sábado (17). O duelo será no Estádio de Mestalla, a partir das 16h30 (de Brasília).

O Barça segue enfrentando problemas ligados ao fair-play financeiro. Por isso, o time não registrou dois reforços (Dani Olmo e Pau Victor). No entanto, a partida marca a esreia do técnico Hanski Flick no comando do time.

Já o Valencia segue comandado por Rubén Baraga. O treinador renovou com a equipe até 2026. O comandante do time vai poder contar com o principal reforço da temporada, o atacante Rafa Mir, que veio do Sevilla.

ONDE ASSISTIR

Disney+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Valencia: Ter Stegen; Kounde, Christensen, Iñigo Martínez e Balde, Casadó e Gundogan; Olmo, Raphinha e Yamal; Lewandowski.

Barcelona: Mamardashvili; Thierry, Tárrega, Yarek e Vázquez; Guillamón, Pepelu e Tejón; Almeida, Duro e Mir.

FICHA TÉCNICA

Valencia x Barcelona

Data e hora: 17/08, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Mestalla