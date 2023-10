Vagner Mancini fala que o Ceará 'desmoronou emocionalmente' após gol em derrota para o Atlético-GO

O Ceará foi derrotado pelo Atlético-GO em jogo da Série B, na noite deste domingo (1), com o placar de 1 a 0. Em coletiva de imprensa, na Arena Castelão, o técnico Vagner Mancini comentou sobre a postura emocional do time. A equipe, que quase não tem mais esperança de acesso, ouviu protestos da torcida durante e depois a partida.

"Após tomar o gol, foi uma equipe que desmoronou emocionalmente. Não tenho a solução ainda porque eu ainda estou em fase de conhecimento, não só dentro de campo como fora de campo. Não é uma análise simples. Com quem eu posso contar hoje emocionalmente? Você precisa de tempo para conhecer os jogadores. A verdade é que o Ceará jogou apenas 25 minutos hoje, e a gente viu um Atlético-GO que jogou melhor e mereceu a vitória. Eu vou fazer o que tiver de fazer, mas o Ceará vai melhorar", explicou.

Luiz Fernando marcou o único gol do jogo, no segundo tempo. O técnico Vagner Mancini entendeu a cobrança do torcedor.

"O que eu vi em campo hoje me deixou muito chateado. O torcedor tem razão da cobrança. É óbvio que ninguém quer violência e eu não estou incitando nada. Mas o que o torcedor enxergou, eu enxerguei. Uma equipe descaracterizada emocionalmente, que não ganha duelos, que vai se desorganizando ao longo da partida e isso traz uma série de consequências", completou o técnico.

O Ceará está em 11º lugar da tabela. O Alvinegro volta a campo nesta sexta-feira (6), às 21h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.