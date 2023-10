Opinião: Derrota melancólica no Castelão foi o retrato do Ceará na Série B

A derrota deste domingo (1), no Castelão para o Atlético/GO por 1 a 0 foi o retrato do Ceará nesta Série B: uma atuação apática, para não dizer melancólica, praticamente acabou com as chances de acesso que já era diminutas. O resultado foi só um reflexo na semana conturbada no clube, com mudanças e saídas de jogadores e funcionários.

Os 11 pontos longe do G4 restando 8 rodadas para o fim da Série B não permitem que o clube sonhe mais com a Série A. E para um time que nunca esteve no G4 em toda competição, estacionou na parte intermediária da tabela, era um desfecho previsível, seja com que técnico fosse (e já são 4 só nesta Série B)

A atuação no Castelão foi mais uma vez fraca, sem brilho e nenhuma inspiração. Faltava confiança e sobrava insegurança de um time esgotado.

O Ceará em nenhum momento se impôs ao Atlético/GO, que fez apenas uma partida comum e venceu.

Ainda que Vagner Mancini tenha escalado o Ceará ofensivo, o time não teve volume e pode de definição: Saulo, Janderson e Nicolas foram apagados.

Apenas Erick tentou alguma coisa, mas ainda assim o goleiro Ronaldo não fez nenhuma defesa difícil no jogo. A única finalização a gol do Ceará com perigo foi com Nicolas, ainda em um chute esquisito (e fraco), que o goleiro espalmou.

No mais, André Luiz trabalhou muito mais do lado alvinegro, evitando um placar maior, mesmo falhando no gol de Luiz Fernando.

Nem as trocas, com as entrada de Erick Pulga, Bissoli e Jean Carlos, melhoram o time.

Após o gol sofrido aos 22 minutos, o que se viu foi uma torcida protestar e o time se abalar.

Os minutos passaram e time tentou em vão chegar ao empate que também não ajudaria em nada.

Desmotivação

Com a derrota consumada, resta o Ceará se despedir de forma digna nesta Série B. É um absurdo um time com uma das maiores folhas salariais da competição não lutar sequer pelo acesso. Claro que a desmotivação vai bater ainda mais e vitórias serão raras nas 8 rodadas finais.

Quem em 2024 seja diferente, com um elenco melhor montado - e não tão caro - mas competitivo para lutar por um acesso que era obrigação conquistar este ano pelo nível visto na edição 2023.