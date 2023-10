Torcida do Ceará protesta contra diretoria ainda durante o jogo no Castelão; veja imagens

A torcida do Ceará protestou contra a diretoria do clube ainda durante o jogo com o Atlético/GO no Castelão, neste domingo (1), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Ceará fica 11 pontos do G4 em 11º com chances reduzidas e apenas matemáticas de acesso.

Os protestos da torcida se intensificaram após gol sofrido aos 22 minutos do 2º tempo, que consumou a derrota por 1 a 0 para o Atlético/GO, pela 30ª rodada.

Protestos

A equipe alvinegra já atuava mal, quando após sofrer o gol, a torcida demonstrou toda sua insatisfação, tendo a diretoria como alvo.

"Diretoria vai se f****, o Ceará não precisa de você"

Em seguida, a torcida xingou nominalmente o presidente João Paulo Silva.

Ainda durante o jogo, os torcedores continuaram o protesto, ficando de costas para a arquibancada

Por fim, os jogadores também foram alvo da torcida:

"Vergonha, vergonha, time sem vergonha".

Veja imagens

Legenda: Torcida do Ceará faz protesto durante jogo no Castelão pela Série B do Brasileiro Foto: KID JUNIOR / SVM

Legenda: Torcida fica de costas para o gramado em protesto Foto: KID JUNIOR / SVM

Legenda: Torcida do Ceará faz protesto contra a diretoria após mais uma derrota do time na Série B Foto: SAMUEL CONRADO / SVM