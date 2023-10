Castilho lamenta derrota do Ceará em casa na Série B: 'Nossa torcida não merece isso'

Em meio aos protestos da torcida e o clima desolador da derrota do Ceará por 1 a 0 para o Atlético/GO no Castelão, o meia Guilherme Castilho concedeu rápida entrevista pós jogo e pediu desculpas ao torcedor.

Com a derrota, o Ceará está em 11º lugar com 42 pontos, 11 distante do G4, restando 8 rodadas para o fim da Série B.

“Não tem o que falar. Só pedir desculpas para a nossa torcida. O Ceará não merece isso, nossa torcida não merece isso. Não tem o que fazer. Temos que ser homem, dar nossa cara a tapa, assumir a responsabilidade e trabalhar para honrar a camisa do Ceará”, disse ele.

Próximo jogo

O Ceará volta a jogar pela Série B na próxima sexta-feira (6), no estádio Rei Pelé, contra o CRB, às 21h30.

