CearáCast: Mudanças no Ceará - Cedo, tarde ou ineficientes?

Com a chance de acesso diminuindo a cada rodada, o Ceará iniciou o processo de reformulação em seu Departamento de Futebol. Ao longo da semana foram seis demissões, sendo três atletas e três profissionais que estavam na pasta dentro do clube. Sob mediação de Samuel Conrado, o CearáCast contou com as participações de Antero Neto e Jota Rômulo, que avaliaram o futuro do Alvinegro.

Além das trocas, o episódio debateu sobre o planejamento do clube de Porangabuçu e o nome que está sendo cogitado para assumir o cargo de executivo de futebol. A criação de um novo estatuto e o fomento de novos gestores com a Vozão Academy também foram pontos no videocast desta semana.

