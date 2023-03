Um dia após vencer o Fortaleza, time do Cerro Porteño faz treino na Praia de Iracema

Menos de 24 horas após vencer o primeiro jogo da terceira fase da Pré-Libertadores contra o Fortaleza, os jogadores do Cerro Portenõ não tiveram descanso e realizaram uma atividade física nas areias da Praia de Iracema, em Fortaleza. O clube registrou o momento nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (10).

Com o embarque de volta para o Paraguai marcado somente para o fim do dia, a comissão técnica da equipe aproveitou a manhã de sol em Fortaleza para realizar a atividade na praia.

O Cerro derrotou o Fortaleza por 1 a 0. Com o resultado, o Leão precisará reverter o placar em Assunção, no Paraguai, no estádio La Olla, na próxima quinta-feira (16), às 19 horas. Se vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. O Tricolor só ficará com a vaga direta, se vencer por dois gols de diferença.