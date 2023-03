Vojvoda à beira do campo: a derrota na Libertadores pelos gestos do treinador

A bola sequer tinha começado a rolar na Arena Castelão quando a torcida do Fortaleza deu o pontapé inicial da partida. A quinta-feira calorenta pedia energia na arquibancada: 'vaaamo pra cima, Leão!' entoavam os tricolores para receber a equipe e pressionar o Cerro Porteño, adversário na fase 3 da Libertadores.

O batuque comandava as palmas, na sintonia fina entre voz e corpo. O chão do estádio tremia ao condensar amor, suor e expectativa. À beira do campo, Juan Pablo Vojvoda mantinha a serenidade que lhe é característica.

Apitou o árbitro. Dali em diante, ninguém mais conseguiria ficar quieto na arquibancada. O treinador argentino observava a movimentação, mas logo ergueu as mãos para reger o plantel. A boa chance com Calebe logo no início animou. Romarinho e Pochettino também arriscaram.

Porém, a agonia de ver o time sair do meio-campo para o ataque sem eficiência na finalização começava a ficar estampada nos gestos. Um tricolor levantou a mão como se chamasse o time para frente, com velocidade. Outro repousou o manto tricolor nos ombros. Houve quem mordesse os lábios, roesse as unhas... Vojvoda colocou as mãos nas costas.

Aos 12 minutos, Thiago Galhardo recebeu cartão amarelo. A lamentação coletiva ecoou na arena. Ele ainda perdeu um pênalti, a melhor chance do time de abrir o placar ainda no primeiro tempo. O técnico andava de um lado para o outro, na área técnica tracejada. Parecia querer estar entre os 11, fazer mais pelo grupo.

O Cerro Porteño cresceu na partida. Passou a segurar mais a bola e avançar com velocidade. Carrizo balançou a rede, e o juiz anulou. Uma nova chance logo chegaria. Aos 33', Churín cabeceou e abriu o placar. Juan Pablo, então, apoiou as mãos nos joelhos e se agachou. O olhar passeava firme pelos lances, inclusive onde não havia bola. Buscava soluções.

Os visitantes mantiveram a pressão. Pochettino e Tinga ainda buscaram o gol, e não conseguiram. O quase gerou impaciência, mas não irritou como a catimba do adversário.

Legenda: Vojvoda à beira do campo: a derrota na Libertadores pelos gestos do treinador Foto: Kid Junior / SVM

O técnico olhava para o relógio, orientava posicionamento e espiava o banco. Andou tanto no espaço destinado a ele (e até fora, às vezes), que a grama certamente sofreu. Conversou com o auxiliar, pediu vibração da equipe e 'sem demonstrar cansaço', a bateria mantinha o ritual: acreditar.

A volta para o 2T chegou com bronca da arbitragem. Vojvoda reclamava muito, possivelmente da catimba paraguaia. Depois, ergueu um pouco as mãos abertas e pediu calma aos jogadores. Veio o chutaço de Tinga, defendido por Jean. O goleiro brasileiro, aliás, faz bem o papel de incomodar.

Aos 14 minutos, o Cerro Porteno perdeu Rivas, expulso após dura falta em Benevenuto. Enquanto a arbitragem revisava o lance, o argentino conversou com os atletas.

Sem efetividade no setor ofensivo, o treinador viu até os zagueiros arriscarem na direção da meta. Não demorou em fazer mais substituições para burlar a defesa concorrente. Mas foi Tinga que conseguiu novo lance perigoso, aplaudido pelo argentino. Pochettino e Guilherme também tentaram. Sem sucesso.

O árbitro encerra a partida. Elenco e comissão técnica logo deixam o gramado. O Fortaleza, derrotado por 1 a 0, recebeu vaias de parte da torcida. Depois desse jogo duro, como era esperado, Vojvoda certamente tem mais perguntas e talvez tenha descartado algumas respostas. O certo é que avançar de fase na Liberta ainda é possível.

O treinador sabe o quanto o Tricolor ainda pode evoluir. Por isso, apesar do resultado, a confiança dele no time não se abala: "Eu odeio assistir um time que propõe jogo, cria situações de gol, mas perde o jogo. Vamos reforçar o que fizemos de bom, vamos corrigir erros... Acreditar, confiar e trabalhar. Esse vai ser o discurso."

COLETIVA PÓS JOGO COM VOJVODA