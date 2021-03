UFC 260: dois brasileiros no octógono e Miocic X Ngannou; veja card, horários e onde assistir

Uma noite que promete muita emoção colocará em disputa o cinturão dos peso-pesados no UFC 260, que acontece na noite deste sábado (27), em Las Vegas (EUA), a partir das 20h30.

Stipe Miocic (20-3-0) coloca o seu título em jogo contra o camaronês Francis Ngannou (15-3-0). O americano defendeu seu cinturão três vezes até ser parado por Daniel Cormier, em julho de 2018. Em agosto de 2019, recuperou o seu título e um ano depois encerrou a trilogia com DC vencendo o americano mais uma vez.

Líder do ranking peso-pesado, o camaronês Ngannou vem em uma sequência de quatro vitórias - todas por nocaute. Se vencer neste sábado, o atleta se junta a Kamaru Usman e Israel Adesanya e se torna o terceiro africano campeão do UFC. O confronto deste sábado será uma revanche, já que “The Predator” foi superado pelo já campeão Miocic em 2018.

Brasileiros no octógono

Na luta co-principal da noite, o brasileiro Vicente Luque (29-7-1) vai em busca da vitória mais importante da sua carreira. Atual 10º do peso-meio-médio, o brasiliense irá enfrentar o ex-campeão da categoria Tyron Woodley (19-6-1).

O peso-galo Thomas Almeida (22-4-0) é o outro brasileiro em ação no UFC Apex. O atleta sofreu com algumas lesões nos últimos anos que o mantiveram muito tempo longe do octógono. Em sua volta ao UFC, em outubro do ano passado, acabou sendo superado por Jonathan Martinez por decisão unânime. Thominhas terá agora a chance de reencontrar o caminho das vitórias contra o americano Sean O’Malley (12-1-0).

Confira o card do UFC 260

Transmissão: Canal Combate

Início do card preliminar: 20h30

Início do card principal (previsão): 23h

CARD PRINCIPAL

Peso-pesado: Stipe Miocic x Francis Ngannou

Peso-meio-médio: Tyron Woodley x Vicente Luque

Peso-galo: Sean O'Malley x Thomas Almeida

Peso-mosca: Gillian Robertson x Miranda Maverick

Peso-leve: Jamie Mullarkey x Khama Worthy

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-pesado: Alonzo Menifield x Fabio Cherant

Peso-meio-médio: Jared Gooden x Abubakar Nurmagomedov

Peso-meio-pesado: Modestas Bukauskas x Michal Oleksiejczuk

Peso-pena: Shane Young x Omar Morales

Peso-médio: Marc-André Barriault x Abu Azaitar