TV Globo acerta contrato para transmitir o Campeonato Pernambucano de 2025

O Campeonato Pernambucano de 2025 será transmitido pela TV Globo. Além de mostrar o torneio na televisão para todo o estado, o ge.globo também vai exibir as partidas para todo o Brasil. A emissora também vai transmitir o Cearense até 2026.

Os jogos serão transmitidos na tv aberta de forma exclusiva. Já no ge.globo a exclusividade vai até os duelos das quartas de final. No entanto, a emissora terá prioridade na escolha de um jogo por rodada. Os duelos que serão transmitidos vão ocorrer sempre nas tardes de sábado, a partir das 16h30 (de Brasília).

A Globo vai transmitir o estadual pernambucano pela 26ª temporada seguida. Dez equipes vão participar da disputa: o atual campeão Sport, Afogados, Central, Decisão, Jaguar, Maguary, Náutico, Petrolina, Retrô e Santa Cruz.

“Essa renovação é um reconhecimento da força do nosso futebol e do apoio incondicional da nossa torcida. Com a Globo, levaremos mais uma vez o espetáculo do Pernambucano para milhões de pessoas", ressaltou Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Formato da competição

As equipes se enfrentam em nove rodadas na primeira fase. Os dois primeiros avançam direto para as semifinais da competição. Os times que ficarem entre 3º e 6º lugarees vão disputar uma etapa eliminatória extra, com apenas um jogo. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2. As semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e vlta. O VAR (árbitro de vídeo) será usado a partir desta etapa.