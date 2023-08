Treinadora da seleção feminina da Inglaterra, Sarina Wiegman é cotada para assumir o grupo masculino

Treinadora da seleção feminina da Inglaterra, Sarina Wiegman é cogitada para assumir o time masculino. No comando das Leoas desde 2021, a técnica já conquistou a Eurocopa e colocou mais um time na final do Mundial. Na edição anterior, em 2019, Wiegman levou a Holanda até a final, mas acabou amargando um vice-campeonato contra as americanas.

Com um currículo invejável, são três prêmios da Fifa de "melhor técnico de futebol feminino", é natural que os próximos passos da treinadora sejam especulados por torcedores, imprensa e dirigentes. Na madrugada desta sexta-feira, dia 18, uma pista de qual pode ser o próximo time comandado por Wiegman surgiu.

Nos bastidores do futebol inglês, ela é cotada para assumir o comando da seleção inglesa masculina de futebol. Caso isso se concretize, ela fará história, se tornando a primeira mulher a ser contratada como treinadora principal de um clube profissional na Inglaterra.

Mark Bullingham, diretor executivo da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), mencionou o nome de Sarina em uma entrevista e, além de elogiar o trabalho feito pela holandesa, ventilou a possibilidade dela assumir o posto de comando da seleção masculina.

"Sarina está fazendo um ótimo trabalho e esperamos que siga assim por muito tempo. Ela pode fazer o que quiser no futebol. Se em algum momento decidir que quer ir para o masculino, seria uma discussão muito interessante. Mas, ela quem decide, né?", ele disse. "Se ela decidir em algum momento no futuro seguir uma direção diferente, acho que ela é perfeitamente capaz disso".

O atual técnico da Inglaterra masculina, Gareth Southgate, tem contrato com a seleção até o final da Eurocopa do ano que vem. A equipe, no entanto, não anima e os dias do treinador parecem estar contados.

Já Wiegman tem contrato com a Associação de Futebol da Inglaterra até 2025. Ela, no entanto, também é uma das treinadoras mais cotadas para assumir o comando dos Estados Unidos, que demitiu o técnico Vlatko Andonovski após uma fraca campanha no Mundial de 2023.

Ex-meia da seleção holandesa, Wiegman fez seu nome como treinadora de futebol ao faturar a Eurocopa de 2017 com a Holanda. Em 2019, conquistou um surpreendente vice-campeonato da Copa do Mundo. Em 2021, assumiu a Inglaterra e transformou o time de água para o vinho. O que antes era uma seleção cheia de dúvidas se transformou em um dos melhores times do mundo.

Com mais uma Euro pra conta com a Inglaterra, Wiegman quer fazer história e ganhar o título que ainda falta para coroar de vez sua carreira. A final da Copa do Mundo de 2023 ocorre neste domingo, dia 20, às 7h (de Brasília) em jogo que coloca a Espanha contra a Inglaterra.