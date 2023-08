Edina Alves será profissional da arbitragem brasileira com mais jogos em Copas do Mundo

Edina Alves está escalada para comandar a semifinal entre Espanha e Suécia, na Copa do Mundo feminina. Com isso, ela vai se tornar a profissional brasileira da categoria, entre homens e mulheres, a apitar mais jogos no maior evento de futebol do mundo. Austrália e Inglaterra disputam a outra vaga na final do torneio.

Com o duelo no torneio de 2023, serão oito jogos comandados pela brasileira em duas Copas. A paranaense de 43 anos também atuou em quatro duelos na edição do torneio na França, em 2019. Assim, Edina vai superar o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, que tem no currículo sete partidas em três Mundiais.

No duelo entre espanholas e suecas, Edina terá a companhia de outras duas brasileiras: Neuza Back e Leila Cruz. Meliss Borjas, da Argentina, será a quarta árbitra. O jogo será nesta terça-feira (15), às 5h (de Brasília). O Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, recebe a disputa.

Copa do Mundo feminina 2023