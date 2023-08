Semifinais da Copa do Mundo feminina estão definidas: Veja duelos, datas, horários e onde assistir

A Copa do Mundo feminina está chegando ao fim. Na manhã deste sábado, (12), foi decidido as outras duas seleções semifinalistas do torneio em jogos emocionantes. Deixando pelo meio do caminho seleções como França e Colômbia, Austrália e Inglaterra farão o segundo jogo da penúltima fase da competição.

CALENDÁRIO DAS SEMIS

15/08 | Espanha x Suécia | 5h | CazéTV e Fifa+

16/08 | Austrália x Inglaterra | 7h | CazéTV e Fifa+

A Espanha chega para o confronto após eliminar a Holanda por 2 a 1, decidido na prorrogação. Por sua vez, a Suécia eliminou o Japão também por 2 a1, porém, no tempo regulamentar. Na segunda semifinal, a Austrália venceu a França nos pênaltis por 7 a 6 após 20 cobranças e a Inglaterra eliminou a Colômbia de virada, o placar foi encerrado em 2 a 1.