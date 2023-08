Suécia vence Japão, elimina melhor ataque da competição e se classifica para a semifinal da Copa

Japão e Suécia se enfrentaram na madrugada desta sexta-feira, (11), e as suecas levaram a melhor, elas não se intimidaram com o status de favorito do Japão e, com um primeiro tempo clínico, venceu a partida por 2 a 1 e garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo feminina.

O JOGO

Com o melhor ataque da competição, o Japão prometia infernizar a vida da Suécia e era tido como favorito para o confronto. Quando a bola rolou, no entanto, o que se viu foi um time asiático perdido em campo e uma equipe europeia muito ciente do que deveria ser feito.



Sem dar margem ao erro, a Suécia anulou o poderoso ataque japonês e, de falta e pênalti, abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, criando uma vantagem confortável no placar. Na segunda etapa, o Japão ainda sentia dificuldade em encaixar o seu jogo, mas era quem comandava as ações da partida.



Aos 31 minutos, Ueki sofreu um pênalti que poderia ter colocado o Japão de volta no confronto. A camisa 9, entretanto, acertou seu chute no travessão e viu a melhor chance da sua seleção ir por água abaixo. O seleção japonesa continuou tentando e, aos 42 minutos, encontrou um gol com Hayashi.



Com dez minutos de acréscimo, as japonesas se lançaram ao ataque e até levaram perigo a meta europeia, mas a Suécia se segurou na defesa e garantiu a classificação para a próxima fase. Agora, elas enfrentam a Espanha na próxima terça-feira, dia 15, às 5h (de Brasília) por uma vaga na tão sonhada final.

A Suécia volta a campo para a semifinal na próxima terça-feira, (15), às 5h (de Brasília), diante da Espanha, que venceu a Holanda por 2 a 1 na prorrogação.