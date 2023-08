Quartas de final da Copa do Mundo feminina: veja confrontos, datas, horários e onde assistir

A Copa do Mundo feminina caminha para sua reta final e restam apenas as oitos melhores seleções na competição. As quartas de final do torneio começam nesta quinta-feira, (10), com grande duelos, e vão até sábado, (12), quando serão definidos todos os confrontos das semifinais. Confira quais são as partidas, horários, datas e onde assistir cada uma delas.

CALENDÁRIO QUARTAS DE FINAL

10/08 | Espanha x Holanda | 22h

11/08 | Japão x Suécia | 4h30

12/08 | Austrália x França | 4h

12/08 | Inglaterra x Colômbia | 7h30

A TV Globo vai transmitir o duelo entre Austrália x França ao vivo, na madrugada do sábado, (12), às 4h (de Brasília). As donas da casa vem fazendo uma boa campanha e os torcedores tem apoiado de perto, lotado os estádios e empurrando sua seleção rumo a vitória.

Os outros duelos terão transmissão da SporTV, CazéTV e Fifa+ em seus respectivos horários.