Seleção feminina da Nigéria cobra à Federação pagamentos de prêmios e outras despesas

Eliminada da Copa do Mundo feminina nesta terça-feira (8), a seleção da Nigéria cobrou novamente da federação pagamentos de premiações e custos de viagens. A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) foi procurada pelas atletas para intermediar as conversas.

O valores são devidos desde 2021. Antes mesmo do Mundial, as atletas buscavam os pagamentos de premiações, além de custos de viagens e subsídios do referido ano, que não teriam sido pagos. De acordo com a FIFPro, o time decidiu não falar sobre o tema durante a Copa.

Este foi o sétimo mundial da seleção da Nigéria. A equipe chegou até a fase de grupos pela terceira vez, mas foi eliminada pela Inglaterra. A equipe é a maior vencedora da Copa Africana de Nações Feminino, somando 11 títulos.

"A equipe está extremamente frustrada por ter que buscar a Federação de Futebol da Nigéria para esses pagamentos antes e durante o torneio e pode ter que continuar fazendo isso depois. É lamentável que os jogadores precisassem desafiar sua própria federação em um momento tão importante de suas carreiras", disse a FIFPRO em nota.