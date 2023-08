Veja o que rolou até agora nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina 2023

As oitavas de final da Copa do Mundo feminina tiveram início no último sábado, (5). Com zebras e decisões nos pênaltis, seleções grandes ficaram pelo meio do caminho e outras surpreenderam os espectadores do Mundial de 2023. Veja o que rolou até aqui na Copa.

RESULTADOS

A Espanha avançou contra a Suíça após vencer por 5 a 1;

avançou contra a após vencer por 5 a 1; A Holanda venceu a África do Sul no tempo normal por 2 a 0 e garantiu a classificação;

venceu a no tempo normal por 2 a 0 e garantiu a classificação; O Japão venceu a Noruega por 3 a 1 e avançou;

venceu a por 3 a 1 e avançou; Nos pênaltis, após empate no tempo normal, a Suécia eliminou os Estados Unidos e a seleção tetracampeã se despediu do Mundial;

eliminou os e a seleção tetracampeã se despediu do Mundial; A Inglaterra decidiu sua classificação nos pênaltis contra a Nigéria após empate sem gols no tempo normal. Inglesas classificadas por 4 a 2 nas penalidades;

decidiu sua classificação nos pênaltis contra a após empate sem gols no tempo normal. Inglesas classificadas por 4 a 2 nas penalidades; A Austrália venceu a Dinamarca por 2 a 0 e avançou para as quartas de final.

SELEÇÕES ELIMINADAS

Suíça;

África do Sul;

Noruega;

Estados Unidos;

Nigéria;

Dinamarca.

SELEÇÕES CLASSIFICADAS

Espanha;

Holanda;

Japão;

Suécia;

Inglaterra;

Austrália.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL JÁ DEFINIDOS

10/08 | Espanha x Holanda | 22h

11/08 | Japão x Suécia | 4h30

12/08 | Austrália x vencedor de França x Marrocos | 4h

12/08 | Inglaterra x vencedor de Colômbia x Jamaica | 7h30

ARTILHEIRAS DA COPA

1- Miyazawa: 5 gols;

2- Popp: 4 gols;

2- Roord: 4 gols;

3- Haug: 3 gols

3- Bonmatí: 3 gols;

3- Ary Borges: 3 gols;

3- Lauren James: 3 gols;

3- Redondo: 3 gols;

3- Jenni Hermoso: 3 gols;

3- Diani: 3 gols;

3- Ilestedt: 3 gols.