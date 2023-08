Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (11)

Com o retorno dos principais campeonatos europeus, jogos da série B e Copa do Mundo de Futebol Feminino, veja onde assistir as partidas desta sexta-feira (11).

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (11)

CAMPEONATO INGLÊS

16h00 | Burnley x Manchester City | ESPN; Star

CAMPEONATO ESPANHOL

14h30 | Almeria x Rayo Vallecano | Star+

17h00 | Sevilla x Valencia | ESPN 4; Star+

CAMPEONATO ITALIANO

16h00 | Genoa x Modena | Star+

CAMPEONATO FRANCÊS

16h00 | Nice x Lille | Star+

COPA DA ALEMANHA

13h00 | Bersenbruck x Borussia Mönchengladbach | Star+

13h00 | FC Saarbrücken x Karlsruher SC | Star+

13h00 | SV Sandhausen x Hannover 96 | Star+

15h45 | Eintracht Braunschweig x FC Schalke 04 | Star+

COPA DO MUNDO FEMININA

4h30 | Japão x Suécia | CazéTv; FIFA+

BRASILEIRO SÉRIE B

19h00 | Novorizontino x Mirassol | SporTv; Premiere

21h30 | Tombense x Sport Recife | SporTv; Premiere

COPA PAULISTA

19h30 | Noroeste x Mirassol | YouTube