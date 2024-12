Torcida do Fortaleza se despede da temporada com grande festa na Arena Castelão; veja imagens

O Fortaleza encerrou a temporada com uma vitória por 3 a 0 diante do Internacional, neste domingo (8). Mais de 51 mil pessoas lotaram a Arena Castelão para acompanhar a despedida do time que, além de já ter garantido conquistar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, conseguiu fechar a temporada no G-4 do Brasileirão. O repórter fotográfico Kid Junior, do Sistema Verdes Mares, registrou momentos da festa feita pela torcida tricolor, que fez mosaicos e celebrou junto aos jogadores a campanha do time em 2024.

CONFIRA IMAGENS:

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Torcida do Fortaleza fez mosaicos para celebrar a temporada do time. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Confira festa da torcida do Fortaleza no último jogo do Brasileirão. Foto: Kid Junior/SVM