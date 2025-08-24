Torcida do Fortaleza protesta após derrota para o Mirassol no Castelão; veja

A torcida do Fortaleza protestou no Castelão após a derrota da equipe para o Mirassol, na noite deste domingo pela Sèrie A. O time tricolor perdeu por 1x0 e se manteve 4 pontos de sair do Z4.

Já são 7 jogos sem vencer na temporada e 3 derrotas seguidas na Série A.

Os torcedores foram até o estacionamento do Castelão, onde fica o vestiário e a saída dos jogadores, cantando palavras de ordem.

