Torcida do Fortaleza protesta após derrota para o Mirassol no Castelão; veja

Leão perdeu por 1x0 e continua 4 pontos de sair do Z4 da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:26)
Jogada
Legenda: Torcida do Fortaleza protestando no Castelão após derrota do time para o Mirassol
Foto: LUCAS CATRIB / SVM

A torcida do Fortaleza protestou no Castelão após a derrota da equipe para o Mirassol, na noite deste domingo pela Sèrie A. O time tricolor perdeu por 1x0 e se manteve 4 pontos de sair do Z4.

Já são 7 jogos sem vencer na temporada e 3 derrotas seguidas na Série A.

Os torcedores foram até o estacionamento do Castelão, onde fica o vestiário e a saída dos jogadores, cantando palavras de ordem.

Veja protesto

