Torcida do Ceará fica na bronca com árbitro após lances polêmicos contra Bahia

A torcida do Ceará está na bronca com o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim após dois lances polêmicos e chaves na decisão da Copa do Nordeste, vencida pelo Bahia nos pênaltis.

O primeiro deles foi no lance que originou o primeiro gol do Bahia, marcado por Rodriguinho, através de penalidade.

Para a torcida, o toque de mão de Luiz Otávio não deveria configurar penalidade. Em seguida, uma possível penalidade em cima de Vina também motivou bronca.

Vina sofre contato nas costas e mesmo assim o lance não foi revisto pela arbitragem.

Veja as reclamações