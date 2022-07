Torcida do Ceará exibe mosaicos no Clássico-Rei da Copa do Brasil: "Tua Glória é Lutar"

A torcida do Ceará preparou dois mosaicos na Arena Castelão para a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (13), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Aos 10 minutos do 1º tempo, os torcedores alvinegros exibiram no estádio a frase "Tua Glória é Lutar" e "1914", ano de fundação do clube.

Legenda: A torcida do Ceará demonstra muito apoio na arquibancada da Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ao longo do jogo, as arquibancadas demonstraram muito apoio. No aquecimento, os atletas também ouviram cânticos da arquibancada e muita festa na partida, que vale vaga nas quartas. Vale ressaltar que o Vovô detém o mando de campo e deve reverter o placar de 2 a 0, obtido no jogo de ida, para eliminar o rival.

A expectativa é de mais de 40 mil torcedores presentes na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) transmite tudo ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

