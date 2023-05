Torcida do Ceará comemora o tricampeonato da Copa do Nordeste em bares da Capital; veja fotos

Na noite desta quarta-feira (03), o Ceará enfrentou o Sport na decisão da Copa do Nordeste de 2023, na Ilha do Retiro, em Recife/PE, e conquistou o seu terceiro título da competição. No estádio, a torcida alvinegra tomou conta do setor destinado aos visitantes e fez a festa após um jogo tenso, que terminou com a vitória do Vozão por 4 a 2 nos pênaltis.

Na Capital, não foi diferente. Os alvinegros estavam espalhados por bares e restaurantes e extravasaram depois do último pênalti cobrado pelo atacante Erick, que garantiu mais um troféu para o Alvinegro de Porangabuçu.

Veja fotos:

Legenda: Teve até bebê na festa da torcida alvinegra. Foto: Kid Junior / SVM

Legenda: Torcida alvinegra comemora o tricampeonato da Copa do Nordeste Foto: Kid Junior / SVM

Legenda: Torcida do Ceará comemora o tricampeonato do Nordeste Foto: Kid Junior / SVM

